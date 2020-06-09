МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом



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Зараз ще багато країн визначають політику щодо відкриття своїх кордонів, в’їзду іноземців та відновлення регулярного авіасполучення, - Єнін

Заступник міністра Єнін: «Є позитивні сигнали від Азербайджану, Болгарії, Грузії, Туреччини та Кіпру»

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що наразі є позитивні сигнали, які дозволяють очікувати найближчим часом відновлення авіасполучення, від Азербайджану, Болгарії, Грузії, Туреччини і Кіпру.

За словами урядовця, зараз багато країн через пандемію коронавіруса перебуває в процесі визначення політики щодо відкриття своїх кордонів, в’їзду іноземців та відновлення регулярного авіасполучення.

«Наприклад, значна частина країн здійснює лише контроль за симптомами, а от обов’язкове тестування щодо наявності коронавірусу після прильоту проводять лише Австрія, Китай і Японія, швидкі тести роблять на Кіпрі, Сінгапурі, ОАЕ. Практично в усіх країнах існує вимога щодо самоізоляції після прильоту», - зазначає заступник міністра закордонних справ.

Водночас, Єнін поінформував, що до Австрії, Сербії, Чехії можна в’їхати з довідкою про зроблений протягом останніх 2-4 днів лабораторний аналіз на відсутність вірусу.

Єнін також зауважив, що країни по-різному підійшли до обмеження авіасполучення на період пандемії. «Є низка країн, до яких відноситься й Україна, які закрили регулярне сполучення. Сюди також входять Польща Словаччина, Кіпр, Єгипет, Катар, Фінляндія, вони зберегли лише гуманітарні і репатріаційні рейси. Але є й інша досить велика група держав, які зберегли великий пасажиропотік і не закривали регулярне авіасполучення – Франція, Британія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди», - наголосив урядовець.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.