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    Україна з 5 червня відкриває авіасполучення: поки що внутрішнє

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    5 червня в Україні запустять внутрішні авіарейси&nbsp; - Україна з 5 червня відкриває авіасполучення: поки що внутрішнє
    5 червня в Україні запустять внутрішні авіарейси 

    Із 15 червня Україна відновить закордонне авіасполучення

    Уряд послаблює карантин і запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

    Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні уряду.

    «Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення», - сказав Шмигаль.

    За його словами, буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

    З 5 червня також Кабмін дозволить роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

    Тоді ж особам старше 60 років можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а також уряд дозволить проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².

    Можна буде проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

    До слова, сьогодні стало відомо, що Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення

    Також зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

    Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.

    Також стало відомо, коли українські туристи зможуть потрапити до Туреччини.

     Читайте також: Коронавірусна перекличка. Як з пандемією справляються сусіди України?


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