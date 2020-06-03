Україна з 5 червня відкриває авіасполучення: поки що внутрішнє



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5 червня в Україні запустять внутрішні авіарейси

Із 15 червня Україна відновить закордонне авіасполучення

Уряд послаблює карантин і запускає авіасполучення: з 5 червня – внутрішнє, з 15 червня – міжнародне.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні уряду.

«Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення», - сказав Шмигаль.

За його словами, буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

З 5 червня також Кабмін дозволить роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Тоді ж особам старше 60 років можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а також уряд дозволить проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².

Можна буде проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

До слова, сьогодні стало відомо, що Україна та Ізраїль поки не будуть відновлювати авіасполучення.

Також зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.

Також стало відомо, коли українські туристи зможуть потрапити до Туреччини.



