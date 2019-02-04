Експерт прокоментував ситуацію, в якій опинилася Тереза Мей через Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні офіційний Лондон розробляє альтернативний технічний механізм на заміну Irish backstop

У випадку із британським виходом із ЄС ситуація далека від остаточного врегулювання

Наступного тижня, 13 лютого 2019 року, британський прем’єр-міністр Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС щодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня. Про це розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Формально консерватори і демократичні юніоністи 29 січня 2019 року показали те, що вони готові підтримати угоду про вихід країни із ЄС. Проте для цього Тереза Мей має отримати згоду ЄС щодо заміни механізму Irish backstop щодо режиму кордону між Республікою Ірландія і британською північною Ірландією», - говорить Бєлєсков.

За його словами, на сьогодні офіційний Лондон лише розробляє альтернативний технічний механізм на заміну Irish backstop. «Проте вже зараз не ясно, коли саме Тереза Мей відправиться в Брюссель для переговорів по цьому альтернативному механізму. Окрім того керівництво ЄС чітко сказало, що не збирається вносити будь-які зміни до угоди про вихід Великої Британії. Тому не зрозуміло що саме буде розповідати Тереза Мей в Брюсселі», - продовжує Бєлєсков.

Врешті решт, 13 лютого 2019 року британський прем’єр-міністр має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС на основі голосування в Палаті громад 29 січня. Однак, чи це станеться є під великим питанням.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: