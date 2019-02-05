Brexit: Мей пообіцяла уникнути повернення жорсткого кордону з Ірландією



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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей

За словами Мей, Британія буде виступати за закріплення в угоді неможливості «повернення жорсткого кордону» між Північною Ірландією та Ірландією

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей знову підтвердила, що виступає проти повернення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

«Сьогодні я тут, щоб підтвердити народу Північної Ірландії непохитну прихильність уряду Великобританії Угоді Страсної п'ятниці (Белфастська угода 1998 року - ред) і прихильність у забезпеченні Brexit, який гарантує неможливість повернення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією», - сказала Мей, виступаючи в Північній Ірландії.

Минулого тижня британський парламент відхилив ряд поправок по Brexit, а поправку, що стосується «страхувального плану», підтримав більшістю з 317 голосів проти 301. Поправку пропонував депутат Грем Брейді, він закликав замінити положення про «страховому плану» для ірландської кордону в угоді на «альтернативні домовленості, щоб уникнути жорсткого кордону».

Після цього Мей заявила, що тепер Лондон намагатиметься внести поправки в угоду по Brexit. За її словами, Великобританія буде виступати за закріплення в угоді неможливості «повернення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією».

Як відомо, ЄС відмовився відновлювати переговори щодо умов Brexit.

Нагадаємо, 13 лютого британський прем’єр-міністр Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄСщодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.

15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.

Раніше міністр юстиції ФРН Катаріна Барлі заявила, що вона розчарована планом «Б», який запропонувала очільниця британського уряду Тереза Мей щодо виходу із ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна