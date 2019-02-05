ЄС відмовився відновлювати переговори щодо умов Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапор ЄС та Великої Британії

Питання про угоду щодо виходу Британії з ЄС не може бути знову відкритим, заявили у ЄС

Європейський союз не повернеться до обговорення умов операції з Brexit. Про це заявив головний парламентер ЄС з питання Brexit Мішель Барньє у Twitter.

«Ми дотримуємося єдиної думки, що питання про угоду щодо виходу Британії з ЄС не може бути знову відкритим. Страхувальний план - єдине робоче рішення по ірландському кордоні на сьогоднішній день», - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями під час перехідного періоду.

Нагадаємо, 13 лютого британський прем’єр-міністр Тереза Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС щодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.

15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.

Раніше міністр юстиції ФРН Катаріна Барлі заявила, що вона розчарована планом «Б», який запропонувала очільниця британського уряду Тереза Мей щодо виходу із ЄС.