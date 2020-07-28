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    У світі

    У Бельгії чоловік намагався підпалити будівлю парламенту «коктейлями Молотова»

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    Зловмисник не завдав значних збитків будівлі, бо коктейлі не долітали до парламенту - У Бельгії чоловік намагався підпалити будівлю парламенту «коктейлями Молотова»
    Зловмисник не завдав значних збитків будівлі, бо коктейлі не долітали до парламенту

    Затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями - ЗМІ

    У Брюсселі затримали чоловіка, який кидав пляшки з запальною сумішшю в будівлю федерального парламенту. Про це повідомляє RTBF.

    За інформацією видання, затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями.

    «Інцидент стався в понеділок у другій половині дня. Незадовго до нападу чоловік був помічений спецслужбами в соцмережах, де він погрожував вчинити акцію біля бельгійського парламенту», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що зловмисник не завдав серйозних збитків будівлі і ніхто з людей не постраждав.

    Правоохоронці поінформували, що коктейлі Молотова, які кидав чоловік, не долітали до будівлі парламенту.

    ЗМІ Бельгія арешт чоловік
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