У Бельгії чоловік намагався підпалити будівлю парламенту «коктейлями Молотова»



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Зловмисник не завдав значних збитків будівлі, бо коктейлі не долітали до парламенту

Затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями - ЗМІ

У Брюсселі затримали чоловіка, який кидав пляшки з запальною сумішшю в будівлю федерального парламенту. Про це повідомляє RTBF.

За інформацією видання, затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями.

«Інцидент стався в понеділок у другій половині дня. Незадовго до нападу чоловік був помічений спецслужбами в соцмережах, де він погрожував вчинити акцію біля бельгійського парламенту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник не завдав серйозних збитків будівлі і ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці поінформували, що коктейлі Молотова, які кидав чоловік, не долітали до будівлі парламенту.