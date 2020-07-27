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    Новини

    На Одещині жінка вдарила нодем співмешканця

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    На Одещині жінка вдарила нодем співмешканця

    Кілька років за ґратами може провести жителька Іванівського району

    У словесному конфлікті через побутові дрібниці жінка схопила ніж і вдарила чоловіка.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Постраждалому була надана медична допомога, але від госпіталізації він відмовився і за кілька днів помер від ускладнень - перитоніту та гемотораксу.

    За фактом нанесення 32-річному потерпілому тяжких тілесних ушкоджень у територіальному відділенні поліції слідчі розпочали кримінальне провадження.

    30-річну правопорушницю поліцейські затримали. Їй повідомили про підозру за ст. 121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Тривають слідчі дії.

    кримінал Одещина жінка чоловік
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