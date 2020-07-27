На Одещині жінка вдарила нодем співмешканця
Кілька років за ґратами може провести жителька Іванівського району
У словесному конфлікті через побутові дрібниці жінка схопила ніж і вдарила чоловіка.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
Постраждалому була надана медична допомога, але від госпіталізації він відмовився і за кілька днів помер від ускладнень - перитоніту та гемотораксу.
За фактом нанесення 32-річному потерпілому тяжких тілесних ушкоджень у територіальному відділенні поліції слідчі розпочали кримінальне провадження.
30-річну правопорушницю поліцейські затримали. Їй повідомили про підозру за ст. 121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Тривають слідчі дії.