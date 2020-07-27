Поліція досі шукає «полтавського терориста»



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Роман Скрипник 23 липня у Полтаві захопив по черзі у заручники двох правоохоронців

Працівники поліції продовжують прочісувати і поля, і лісопосадки, і населені пункти, і залучається також спеціальна техніка

На Полтавщині поліція досі шукає Романа Скрипника, який 23 липня захопив у заручники двох правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, пише «Укрінформ».

«Всі заходи (з пошуку Скрипника – ред.) продовжуються щодня. Працівники поліції продовжують прочісувати і поля, і лісопосадки, і населені пункти, і залучається також спеціальна техніка. Активно продовжуємо шукати», - зазначили правоохоронці.

До слова, напередодні у МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста». Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно.

Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Також у МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста».