У Білорусі затримали адміністратора Telegram-каналу «Карателі Молодечно»

Під час протестів у Білорусі

Канал спеціалізувався на деанонімізації силовиків

У Білорусі затримали 18-річного студента, що адміністрував Telegram-канал «Карателі Молодечно». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційного представника білоруського міністерства внутрішніх справ льга Чемоданова.

«Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС вийшли на 18-річного студента з Молодечно, який керував телеграм-каналом "карателі Молодечно". Хлопець не тільки розміщував у чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів, а й агітував за участь у масових заворушеннях на території Мінської області», - пояснила вона.

За її словами, одним із потерпілих виявився керівник одного зі слідчих підрозділів, про якого хлопець поширював у телеграм-каналі «неправдиві відомості». Порушено кримінальну справу щодо наклепу.

У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, що відбулися 9 серпня. Сьогодні стало відомо про чергові затримання мітингарів.

При цьому сьогодні на волю вийшла «Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова, затримана за участь у протестах понад місяць тому.