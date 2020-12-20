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    У світі

    У Білорусі затримали адміністратора Telegram-каналу «Карателі Молодечно»

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    Під час протестів у Білорусі - У Білорусі затримали адміністратора Telegram-каналу «Карателі Молодечно»
    Під час протестів у Білорусі
    Фото: Хартія 97

    Канал спеціалізувався на деанонімізації силовиків

    У Білорусі затримали 18-річного студента, що адміністрував Telegram-канал «Карателі Молодечно». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційного представника білоруського міністерства внутрішніх справ льга Чемоданова.

    «Співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС вийшли на 18-річного студента з Молодечно, який керував телеграм-каналом "карателі Молодечно". Хлопець не тільки розміщував у чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів, а й агітував за участь у масових заворушеннях на території Мінської області», - пояснила вона.

    За її словами, одним із потерпілих виявився керівник одного зі слідчих підрозділів, про якого хлопець поширював у телеграм-каналі «неправдиві відомості». Порушено кримінальну справу щодо наклепу.

    У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, що відбулися 9 серпня. Сьогодні стало відомо про чергові затримання мітингарів.

    При цьому сьогодні на волю вийшла «Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова, затримана за участь у протестах понад місяць тому.

    Теги: Білорусь МВС Олександр Лукашенко протест
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