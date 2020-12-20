У Білорусі знову затримання: в Мінську схопили кількох мітингарів

Активісти масово «гуляють» великими містами

У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту – «марш народного трибуналу». Наразі люди колонами рухаються вулицями та дворами великих міст, вже є перші затримання. Про це повідомляє портал TUT.BY.

«Сьогодні Мінськ. Колона протестувальників починає формуватися в районі вулиці Матусевича, а на вулиці Багдановича стоїть «ланцюг солідарності», – повідомили в білоруській службі Радіо Свобода.

За даними видання, в Гомелі є вже перші затримані «пішоходи».

«Гомель. Ні дії, ні марші – це не просто затримання. У центрі Гомеля «традиційно» багато міліції, автобусів спецназу та автомобілів ДАІ. У центрі міста перехожих небагато – переважно люди їдуть парами та невеликими компаніями. Кілька автомобілів курсують містом із піснями протесту на гучний звук. Вже затримано п’ятеро людей – дві жінки та одного чоловіка, а також дві жінки похилого віку на вулиці Савецькій (останні були без символів та не в «політичних кольорах»)», – заявили в виданні.

Додамо, що в Мінську колони утворилися в різних районах. Так, одна з колон маршу рухається в районі парку Челюскінців. Також є марші в Південно-Західному районі та Чижівці. Вранці люди масовим маршем пройшли столичним районом Сухарево.

Видання «TUT.BY новости» стверджує, що й у Мінську вже є затримані. Їх кількість не уточнюється.

«На відео потрапило затримання чоловіка з прапором на вулиці Куйбишева в Мінську. Чоловіка ведуть під руки двоє, один з супроводжуючих несе прапор», – повідомили в виданні.

Нагадаємо, у Білорусі громадяни виходять на чергову акцію протесту. Силовики стягують спецтехніку.