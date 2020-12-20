На свободу вийшла «Міс Білорусь-2008», затримана за участь у протестах
«Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова
Ольга Хижинкова провела під арештом більше місяця
Володарка титулу «Міс Білорусь-2008» і колишня прессекретарка брестського футбольного клубу «Динамо» Ольга Хижинкова звільнилася після адміністративного арешту зі слідчого ізолятора в Жодіно, повідомляє Tut.by.
Хижинкову затримали 8 листопада в Мінську під час чергової недільної акції опозиції, учасники якої вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів в Білорусі. Її тричі судили за статтею про участь у несанкціонованому заході, додаючи нові терміни адміністративного арешту. В цілому вона провела в ув'язненні 42 дні.
22 листопада Хижинкова зустріла в ізоляторі на Окрестіна в Мінську свій 34-й день народження. Журналістка Олександра Квіткевіч, що провела частину терміну з Ольгою Хижинковою в одній камері, розповідала про важкі умови утримання в ізоляторі.
Сьогодні у Білорусі поновились акції протесту проти фальсифікацій Олександром Лукашенком результатів президентських виборів. Повідомляється про використання проти протестантів спецтехніки.