На свободу вийшла «Міс Білорусь-2008», затримана за участь у протестах

Ольга Хижинкова провела під арештом більше місяця

Володарка титулу «Міс Білорусь-2008» і колишня прессекретарка брестського футбольного клубу «Динамо» Ольга Хижинкова звільнилася після адміністративного арешту зі слідчого ізолятора в Жодіно, повідомляє Tut.by.

Хижинкову затримали 8 листопада в Мінську під час чергової недільної акції опозиції, учасники якої вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів в Білорусі. Її тричі судили за статтею про участь у несанкціонованому заході, додаючи нові терміни адміністративного арешту. В цілому вона провела в ув'язненні 42 дні.

22 листопада Хижинкова зустріла в ізоляторі на Окрестіна в Мінську свій 34-й день народження. Журналістка Олександра Квіткевіч, що провела частину терміну з Ольгою Хижинковою в одній камері, розповідала про важкі умови утримання в ізоляторі.

Сьогодні у Білорусі поновились акції протесту проти фальсифікацій Олександром Лукашенком результатів президентських виборів. Повідомляється про використання проти протестантів спецтехніки.