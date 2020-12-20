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    У світі

    На свободу вийшла «Міс Білорусь-2008», затримана за участь у протестах

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    <p><span lang="uk-UA">&laquo;Міс Білорусь-2008&raquo; Ольга Х</span><span lang="uk-UA">и</span><span lang="uk-UA">ж</span><span lang="uk-UA">и</span><span lang="uk-UA">нкова</span><span lang="uk-UA"></span></p> - На свободу вийшла «Міс Білорусь-2008», затримана за участь у протестах

    «Міс Білорусь-2008» Ольга Хижинкова

    Фото: Tut.by

    Ольга Хижинкова провела під арештом більше місяця

    Володарка титулу «Міс Білорусь-2008» і колишня прессекретарка брестського футбольного клубу «Динамо» Ольга Хижинкова звільнилася після адміністративного арешту зі слідчого ізолятора в Жодіно, повідомляє Tut.by.

    Хижинкову затримали 8 листопада в Мінську під час чергової недільної акції опозиції, учасники якої вимагали відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів в Білорусі. Її тричі судили за статтею про участь у несанкціонованому заході, додаючи нові терміни адміністративного арешту. В цілому вона провела в ув'язненні 42 дні.

    22 листопада Хижинкова зустріла в ізоляторі на Окрестіна в Мінську свій 34-й день народження. Журналістка Олександра Квіткевіч, що провела частину терміну з Ольгою Хижинковою в одній камері, розповідала про важкі умови утримання в ізоляторі.

    Сьогодні у Білорусі поновились акції протесту проти фальсифікацій Олександром Лукашенком результатів президентських виборів. Повідомляється про використання проти протестантів спецтехніки.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
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