У Білорусі затримали гендиректора компанії «Белтелеком»



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Під час слідчих дій у Сергія Сиводєдова вилучено $470 тисяч, заарештовано три квартири у Мінську і земельну ділянку з житловим будинком в Мінському районі

КДБ Білорусі звинувачує Сиводєдова в отриманні хабара на суму 15 тисяч євро

У Білорусі затримали і взяли під варту генерального директора провідної телекомунікаційної компанії країни «Белтелеком» Сергія Сиводєдова. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що комітет державної безпеки Білорусі звинувачує його в отриманні хабара у 15 тисяч євро за сприяння у поставках телекомунікаційного обладнання від громадянина Росії, якого теж заарештували. Проти обох порушено кримінальні справи.

«Під час слідчих дій за місцем проживання Сергія Сиводєдова також виявлено та вилучено 470 тисяч доларів США, отриманих останнім за іншими епізодами хабарництва. Накладено арешт на три квартири в Мінську, які належать Сиводєдова, в тому числі оформлених на підставних осіб, а також земельну ділянку з житловим будинком в Мінському районі», – йдеться в повідомленні білоруського КДБ.

У «Белтелекомі» раніше заявили, що Сиводєдов перебуває «на лікарняному».

52-річний Сергій Сиводєдов був призначений гендиректором «Белтелекома» в 2014 році, до того був заступниом гендиректора з технічних питань. У «Белтелекомі» він з 1995 року.