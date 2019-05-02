Білорусь стверджує, що з Росії нарешті надійшла чиста нафта



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Російську нафту почали транспортувати до Мозирського нафтопереробного заводу на південному сході Білорусі

Чиста нафта з Російської Федерації надійшла 2 травня нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.

Про це повідомляє інформаційне агентство «БЕЛТА».

«За інформацією диспетчерської служби ВАТ «Гомельтранснефть Дружба», 2 травня о 12.40 нафта, що відповідає стандарту, разом з розділовим пристроєм надійшла на кордон Білорусі. Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської ділянки нафтопроводу Дружба в резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) «Унеча», - йдеться в повідомленні.

Після проведення стандартних технологічних операцій і відбору проб з прибулої партії нафти в присутності представників ВАТ «Транснефть» і ВАТ «Гомельтранснефть Дружба», о 14.28 транспортування нафти продовжилася в бік лінійної ЛВДС «Мозир».

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти. В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині. 25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту. Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

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