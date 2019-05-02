  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Білорусь стверджує, що з Росії нарешті надійшла чиста нафта

    • Розсилка
    Білорусь стверджує, що з Росії нарешті надійшла чиста нафта

    Російську нафту почали транспортувати до Мозирського нафтопереробного заводу на південному сході Білорусі

    Чиста нафта з Російської Федерації надійшла 2 травня нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.

    Про це повідомляє інформаційне агентство «БЕЛТА».

    «За інформацією диспетчерської служби ВАТ «Гомельтранснефть Дружба», 2 травня о 12.40 нафта, що відповідає стандарту, разом з розділовим пристроєм надійшла на кордон Білорусі. Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської ділянки нафтопроводу Дружба в резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) «Унеча», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Після проведення стандартних технологічних операцій і відбору проб з прибулої партії нафти в присутності представників ВАТ «Транснефть» і ВАТ «Гомельтранснефть Дружба», о 14.28 транспортування нафти продовжилася в бік лінійної ЛВДС «Мозир».

    Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

    23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

    В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

    25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту.

    Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

     Читайте також: 
    Російський слон у посудній лавці Лукашенка

     

    Читайте також
    нафта Білорусь Росія транзит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ