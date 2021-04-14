У Білорусі заявили про затримання критика Лукашенка, який зник у Москві

В останній раз Федуту бачили в Москві, куди політолог приїхав щодо роботи, після чого він перестав виходити на зв'язок

КДБ Білорусі затримав політолога, колишнього прессекретаря Олександра Лукашенка Олександра Федута. Він зник у Москві 12 квітня. Про це повідомляє «Белта».

Білоруська спецслужба повідомила й про затримання опозиційного політика Григорія Костусєва - їх з Федутой підозрюють у скоєнні злочину, однак не уточнили, якого саме.

Де був затриманий Федута, неясно. В останній раз його бачили в Москві, куди політолог приїхав щодо роботи, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Дружина Федути Марина Шибко повідомила, що чоловік перестав виходити на зв'язок напередодні, хоча сам знаходиться в Москві.

Вона досі не знає, де затримали чоловіка - у Росії чи Білорусі, як він опинився в руках КДБ. Московські правоохоронці на її заяву відповіли, що будуть розбиратися.

Нагадаємо, Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму. Зокрема, на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.