«Акт тероризму». Депутатка парламенту Молдови обурена викраденням судді Чауса

Скандал може привести до погіршення відносин між Молдовою та Україною

Депутатка парламенту Республіки Молдова з фракції партії Шор Марина Таубер засудила викрадення українського судді Миколи Чауса. Про це вона заявила в ефірі програми Dreptul la Replica, повідомляє молдовський ресурс Point.

«Це акт тероризму серед білого дня, коли ніхто нічого не знає, всі мовчать, пані Майя Санду мовчить, ніби нічого не було. Ми повинні визнати, що в Молдові жити небезпечно. Прокуратура вам загрожує, викрадають людей. Ким би він не був, ми не знаємо, винна людина чи ні, це не в нашій компетенції, тим більше що він іноземний громадянин», – зазначила депутатка.

За її словами, цей скандал може привести до погіршення відносин з Україною.

Марина Таубер

«Те, що компетентні органи, особливо Служба інформації і безпеки, у цій ситуації нічого не знають, викликає багато питань. Сподіваюся, що на цей випадок проллють світло і ми дізнаємося, хто до нього причетний», – сказала Марина Таубер.