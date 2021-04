У Міннеаполісі знову спалахнули масові протести через вбивство афроамериканця

20-річний чоловік помер після поранення поліцейським неподалік місця, де менш ніж рік тому загинув Джордж Флойд

В США знову спалахнули протести проти поліції.

Як повідомляє Reuters, це відбулось після того, як правоохоронець застрелив 20-річного афроамериканця Данте Райта після зупинки його автомобіля за порушення правил дорожнього руху в неділю приблизно в 16 км від того місця, де Джордж Флойд був убитий під час арешту в травні. Того ж дня ввечері під поліцейським управлінням Бруклінського центру зібрались сотні протестувальників, правоохоронцям довелось використовувати світло-шумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі.

A small number of people smashed in the windows of two squad cars. One man appears to have been hit with a police munition, unclear what pic.twitter.com/fDqxI9VlJk — Nicole Neri (@nicolehneri) April 12, 2021

Сьогодні у Міннеаполісі ввели комендантську годину і режим надзвичайної ситуації після гучних протестів через вбивство Райта. У місто також ввели національну гвардію, повідомляє New York Post.

Tense scene at the intersection of 63rd and Lee Ave N in Brooklyn Center. A crowd is shouting at the press and police saying that an officer didn’t have to kill a man. BCA is here investigating. pic.twitter.com/laVrMLsF8v — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

За офіційною версією поліції, правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого підлягав затриманню на підставі ордера. Донті Райт, коли поліція намагалась його затримати, знову сів у авто і спробував втекти. Поліцейський поранив Райта пострілом, проте автомобіль продовжував рух ще кілька кварталів, поки не врізався в іншу машину. Чоловік помер на місці події.





Його мати, Кеті Райт, розповіла репортерам на місці події, що в неділю їй зателефонував син і повідомив, що поліція зупинила його за те, що в його дзеркалі заднього виду висіли освіжувачі повітря, що є незаконним в Міннесоті. За її словами, вона чула, як поліція наказує її синові вийти з машини.

«Я чула метушню, і я чула, як поліцейські говорили:« Донті, не біжи », – сказала вона. Дзвінок обірвався, вона знову набрала його номер і тоді дівчина її сина повідомила, що він помер.

Mother Katie Wright sent me this photo of her son with her grandson Daunte Jr. He’ll be 2 years old in July. pic.twitter.com/w07STKOmks — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

Поліція стверджує, що камери обох офіцерів вели зйомку під час інциденту. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо: 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля і расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

У червні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який забороняє використовувати прийоми удушення при затриманні.

Як повідомлялось, минулого місяця міська рада Міннеаполіса одноголосно прийняла рішення виплатити $27 млн для досудового врегулювання позову, який сім'я загиблого афроамериканця Джорджа Флойда подала до влади міста.