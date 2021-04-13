Верховний суд переніс розгляд скарги Оксани Марченко на указ Зеленського

Суд переніс розгляд скарги Марченко на указ Зеленського про санкції проти неї на кінець травня

Верховний суд повідомив про перенесення розгляду скарги телеведучої, дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко на указ президента Володимира Зеленського про санкції проти неї на 24 травня.

«Задовольнивши клопотання позивачки про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний суд відклав розгляд справи», – йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання відбудеться 24 травня 2021 року о 14:00.

У Верховному суді уточнюють, що зазначена позовна заява надійшла до суду 16 березня 2021 року, ухвалою від 18 березня відкрито провадження у справі.

За даними ВС, нині на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ президента України про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.