У Білорусі збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час збирання підписів у Мінську, 7 червня 2020 року Фото: Радіо Свобода

До виборів у Білорусі зареєстровані 15 ініціативних груп претендентів на боротьбу за президентську посаду

У Білорусі, на яку чекають президентські вибори 9 серпня, в кількох містах продовжили збирати підписи за потенційних кандидатів на посаду президента, які могли б виступити проти чинного голови держави Олександра Лукашенка, який іде на шостий термін.

У столиці Мінську на площі біля Комаровського ринку, де збирали підписи, за підрахунками правозахисного центру «Весна», в якийсь момент у чергах стояли одночасно близько 1350 осіб.

Присутні також висловлювали протест проти затримань попередніми днями низки активістів, зокрема блогера Сергія Тихановського, дружина якого Світлана Тихановська є тепер замість нього однією з претенденток на кандидування.

Цього ж дня в Мінську міліція затримала кількох членів ініціативних груп низки кандидатів, які збирають підписи за їхні кандидатури.

Також серед затриманих – співголова опозиційної партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северинець, який спершу теж планував висуватися, але потім разом із групою інших опозиційних претендентів відмовився від участі в виборах. 7 червня він влаштував на площі в Мінську «вільний мікрофон» для виступів на підтримку Тихановського; після закінчення прихильники провели його до вагону метро, щоб не дати міліції затримати його, але врешті його все одно схопили вже біля дому.

Збирання підписів і пікети проти затримань опозиціонерів, зокрема Сергія Тихановського і Миколи Статкевича, лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада», відбувалися і в інших містах країни, зокрема Вітебську, Могилеві чи Гомелі. У Гомелі теж повідомили про затримання принаймні одного активіста.

До виборів у Білорусі зареєстровані 15 ініціативних груп претендентів на боротьбу за президентську посаду, включно з групою на підтримку чинного президента, 65-річного Олександра Лукашенка, який завершує свій п’ятий п’ятирічний термін на посаді – свого часу на його наполягання з Конституції країни вилучили обмеження на кількість президентських термінів, що за умов слабкої внаслідок постійних переслідувань опозиції дає йому можливість переобиратися необмежено. Для того, щоб претендента зареєстрували кандидатом, за нього чи неї мають зібрати принаймні 100 тисяч підписів.

Крім президентських виборів 1994 року, коли Лукашенка обрали вперше, жодні наступні президентські вибори в Білорусі не були визнані міжнародною спільнотою за вільні і справедливі.

Нинішні вибори призначені на 9 серпня, і Лукашенко заявляє, що не бачить підстав переносити їх, незважаючи на коронавірусну пандемію.