Зеленський пояснив, як обиратимуть кандидата в мери Києва від «Слуги народу»



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Президент Володимир Зеленський Фото: Главком

За словами президента, декому «набридло бути у Верховній Раді», тому низка нардепів захотіла бути мерами

Кандидатом в мери Києва від «Слуги народу» буде тільки одна людина, яку виберуть на внутрішньому праймеріз партії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістки НВ під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста 6 червня.

За його словами, декому «набридло бути у Верховній Раді», тому низка нардепів захотіла бути мерами.

«Вони захотіли праймеріз і це нормально. Буде внутрішній праймеріз «Слуги народу», куди увійдуть не тільки люди зі «Слуги народу». По-перше, вони мають показати програму: що вони збираються робити в Києві. Мені потрібно тільки два етапи. Це перший етап і потім ми поміряємо соціологію і побачимо, в кого більше шансів. Ось і все»,− сказав президент.

Напередодні народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що не виключає свого балотування на пост мера Києва.

Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Колишній народний депутат, лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко балотуватиметься на посаду мера Києва.

Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар».

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Повідомлялося, що у партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.

Також у Києві були помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».