У Білорусі кількість хворих на коронавірус наближається до 50 тисяч



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Влада Білорусі не впроваджує карантин, попри приріст хворих на коронавірус

Минулої доби в країні виявлено 887 нових випадків хвороби

Білорусь, яка не впроваджувала карантин через пандемію коронавірусу, і яка має населення 9 475 600 осіб, станом на 5 червня має офіційно зареєстрованих 46 868 випадків Covid-19. Нагадаємо, що в Україні станом на 5 червня виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі, минулої доби в країні виявлено 887 нових випадків хвороби.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 259 пацієнти. Водночас одужали і виписані 22 066 пацієнтів.

Зазначається, що всього у Білорусі проведено 597 013 тестів.

В Україні 403 551 зразок досліджено методом ПЛР та 33 826 зразків — методом ІФА.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.