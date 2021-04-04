У Болгарії на тлі пандемії обирають парламент

Вибори були призначені після майже року масових акцій протесту проти уряду прем’єр-міністра Бойка Борисова

Оскільки в цьому році переважно православні болгари святкують Великдень лише через чотири тижні, голосування не збігається за часом з сімейними заходами, водночас спостерігачі вважають, що активність виборців буде невисокою через третю хвилю пандемії коронавірусу, що накрила країну.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Партія Борисова «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) прагне утримати владу після 10 років керування країною. За опитуваннями громадської думки, ГЕРБ може розраховувати на близько 23% голосів. Це на 10% менше у порівнянні з останніми виборами 2017 року та було б найгіршим результатом цієї партії від часу її першої участі у виборах у 2009 році.

У партії ГЕРБ хороші шанси залишитися при владі. Вона, однак, навряд чи заручиться абсолютною більшістю і потребуватиме коаліційних партнерів. Чотиривідсотковий бар’єр, згідно з прогнозами, можуть подолати до семи партій. Всього на 240 місць в парламенті Болгарії претендують майже 7 тисяч кандидатів.

61-річний Борисов домінував у болгарській політиці від часу перемоги ГЕРБ на виборах 2009 року. Але база підтримки партії скоротилася на тлі звинувачень у корупції та реакції уряду Борисова на пандемію коронавірусної інфекції.

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці минулого літа на знак протесту проти корупції та імовірного використання судової влади для переслідування конкурентів владної партії.

Аналітики очікують, що партії ГЕРБ для продовження перебування при владі потрібно буде створити коаліцію з іншими політичними силами.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.