ЦВК підтверджує: на окрузі №87 переміг Вірастюк

Висуванець «Слуги народу» Вірастюк отримав 31,25%

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу станом на 7:00.

За результатами підрахунку голосів виборців, Вірастюк займає перше місце (31,25%). На другому місці залишається представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).

Разом із тим, Громадянська мережа «Опора» повідомляє про розбіжності в голосах за кандидата Шевченка на шести виборчих дільницях.

«№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – у протоколі), №260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – у протоколі), №260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – у протоколі), №260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – у протоколі), №260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – у протоколі), №261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – у протоколі)», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п’яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 і №260515.

«Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів», – підсумували в «Опорі».

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

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