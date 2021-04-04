На Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках

Білоруські державні ЗМІ підхопили вірус брехливої російської пропаганди

Ведуча білоруського державного каналу СТВ Юлія Артюх так намагалась виправдати диктатуру Лукашенка в ефірі програми «Новини 24 години».

Артюх заявила, що український народ «лазить по смітниках у пошуках їжі», поки Зеленський «сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики». За її словами, це одна з основних функцій глави України.

Журналістка додала, що виступає за «сильну центральну владу». «Якщо хочете – за диктатуру. А чи не за цей ляльковий театр, де хто перший схопив поводок, той і танцює типу президента. Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія», – сказала вона.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією та ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

На цьому тлі відносини України та Білорусі різко погіршилися. Зеленський публічно порекомендував Лукашенко провести нові вибори, на що білоруська сторона відповіла, що не потребує «заїжджених порад». У підсумку Україна призупинила контакти з Білоруссю і висловила готовність приєднатися до санкцій, які ввели ЄС і США щодо Білорусі.

Нагадаємо, 28 березня, за даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.

Як повідомлялося, КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб.

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