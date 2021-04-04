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    На Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках

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    Ведуча білоруського каналу СТВ Юлія Артюх - На Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках

    Ведуча білоруського каналу СТВ Юлія Артюх

    Скріншот з відео

    Білоруські державні ЗМІ підхопили вірус брехливої російської пропаганди

    Ведуча білоруського державного каналу СТВ Юлія Артюх так намагалась виправдати диктатуру Лукашенка в ефірі програми «Новини 24 години».

    Артюх заявила, що український народ «лазить по смітниках у пошуках їжі», поки Зеленський «сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики». За її словами, це одна з основних функцій глави України.

    Журналістка додала, що виступає за «сильну центральну владу». «Якщо хочете – за диктатуру. А чи не за цей ляльковий театр, де хто перший схопив поводок, той і танцює типу президента. Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія», – сказала вона.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією та ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    На цьому тлі відносини України та Білорусі різко погіршилися. Зеленський публічно порекомендував Лукашенко провести нові вибори, на що білоруська сторона відповіла, що не потребує «заїжджених порад». У підсумку Україна призупинила контакти з Білоруссю і висловила готовність приєднатися до санкцій, які ввели ЄС і США щодо Білорусі.

    Нагадаємо, 28 березня, за даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб.

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    Теги: Білорусь Росія ЗМІ вибори пропаганда українці КДБ демократія вірус
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