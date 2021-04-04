На Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках
Ведуча білоруського каналу СТВ Юлія Артюх
Білоруські державні ЗМІ підхопили вірус брехливої російської пропаганди
Ведуча білоруського державного каналу СТВ Юлія Артюх так намагалась виправдати диктатуру Лукашенка в ефірі програми «Новини 24 години».
Артюх заявила, що український народ «лазить по смітниках у пошуках їжі», поки Зеленський «сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики». За її словами, це одна з основних функцій глави України.
Журналістка додала, що виступає за «сильну центральну владу». «Якщо хочете – за диктатуру. А чи не за цей ляльковий театр, де хто перший схопив поводок, той і танцює типу президента. Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія», – сказала вона.
На цьому тлі відносини України та Білорусі різко погіршилися. Зеленський публічно порекомендував Лукашенко провести нові вибори, на що білоруська сторона відповіла, що не потребує «заїжджених порад». У підсумку Україна призупинила контакти з Білоруссю і висловила готовність приєднатися до санкцій, які ввели ЄС і США щодо Білорусі.
Нагадаємо, 28 березня, за даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.
Як повідомлялося, КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб.