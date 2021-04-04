Довибори на Прикарпатті. Результати голосування на п'яти дільницях визнані недійсними — Опора

За даними ЦВК, в окрузі № 87 оброблено 100% протоколів. Лідер - кандидат від партії «Слуга народу»

Окружна виборча комісія № 87 в Івано-Франківській області визнала недійсним голосування на дільниці № 260515. Причиною стали відсутність печатки на витягу зі списку виборців та дата на ньому дня проведення голосування.

Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Це п’ята виборча дільниця, де не визнали результати голосування.

За словами члена ОВК від партії «Слуга народу», причиною стали відсутність печатки на витягу зі списку виборців та дата на ньому 28 березня. До витягу включили 49 осіб, із них 24 виборці – за заявами до ДВК про включення до витягу зі списку виборців.

Загалом на дільниці проголосували 665 виборців. Перерахунок голосів за кандидатів підтвердив результати дільничної комісії, хоча ДВК заявляла про невідповідність пакування та сумнівалася в наявності всіх бюлетенів, викликавши поліцію.

2 і 3 квітня на чотирьох дільницях 87-го округу після перерахунку виявили менше голосів за кандидата Шевченка, ніж зазначалося у протоколі. Через це вибори на дільницях № 261030, № 261027, № 261025 та № 260028 визнали недійсними.

Водночас на дільниці № 260019 також недорахували 47 бюлетенів, але результати виборів там поки що чинні. Також прорахунок виявили на дільницях № 260536 та № 261030.

За даними ЦВК, в окрузі № 87 оброблено 100% протоколів. Кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк лідирує з результатом 31,25% (15 076 голосів виборців), Олександр Шевченко від партії За майбутнє відстає на 749 голосів (29,69%, або 14 327 голосів). У Руслана Кошулинського від ВО Свобода — 28,86% голосів (13 927).

Нагадаємо, кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.