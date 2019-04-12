У Британії дали відбій службовцям, які готували країну до виходу з ЄС без угоди



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Загалом понад 16 тисяч чиновників різних відомств британського уряду працювали над виходом Британії з ЄС без угоди

Робота держслужбовців коштувала бюджету 1,5 млрд. фунтів стерлінгів

Уряд Великої Британії дав відбій 6 тисячам чиновників, які готували країну до виходу із ЄС без угоди. Про це пише британське видання The Guardian.

Зазначається, що робота цих чиновників по плану під кодовою назвою Yellowhammer коштувала бюджету 1,5 млрд. фунтів стерлінгів.

«Частина службовців повернеться до своїх традиційних відомств. Проте відкритим є питання що робити із 4,5 тисяч осіб, яких найняли спеціально для роботи на випадок сценарію виходу із ЄС без угоди», - зазначає видання.

Наголошується, що загалом понад 16 тисяч чиновників різних відомств британського уряду працювали над можливою реалізацією відповідного розвитку подій.

Представник Лейбористської партії Хіларі Бенн заявив про те, що Велика Британія занадто дорого заплатила за те, щоб Тереза Мей постійно говорила про збереження опції щодо виходу з ЄС без угоди.