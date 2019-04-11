Тереза Мей дала згоду на відтермінування Brexit «до Хелловіна»



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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Глава уряду висловила розчарування, що країна досі не залишила ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилася на пропозицію ЄС щодо відтермінування Brexit до 31 жовтня цього року.

Про це повідомляє Sky News.

«Тереза Мей погодилася відтермінувати Brexit до Хелловіна після того, як лідери ЄС запропонували їй ще одне продовження дії статті 50 (Угоди про ЄС — ред.) на нічному саміті у Брюсселі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з домовленістю, якщо британський парламент все ж таки проголосує за угоду про вихід країни з ЄС до 31 жовтня, то Британія може залишити блок раніше нового дедлайну.

Сама Мей висловила розчарування, що країна досі не залишила ЄС.

«На цей момент Британія вже мала б вийти з ЄС і мені щиро шкода, що я не змогла переконати парламент схвалити угоду, яка дозволяє впорядкований вихід», - заявила вона.

Як повідомлялося, Європейська рада продовжила термін виходу Британії з ЄС до 31 жовтня.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.