На екстреному саміті ЄС погодили продовження терміну Brexit

На екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС).

Про це голова Євроради Дональд Туск в Twitter.

Так, Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

«27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії», - повідомив Туск.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit