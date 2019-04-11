На екстреному саміті ЄС погодили продовження терміну Brexit



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Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей

На екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС).

Про це голова Євроради Дональд Туск в Twitter.

Так, Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

«27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії», - повідомив Туск.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.

Відзначимо, 5 квітня видання The Guardian повідомило, що Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.