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    На екстреному саміті ЄС погодили продовження терміну Brexit

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    На екстреному саміті ЄС погодили продовження терміну Brexit

    Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей

    На екстреному саміті в Брюсселі досягнута згода 27 держав-членів ЄС щодо перенесення строку Brexit (вихід Великобританії зі складу ЄС).

    Про це голова Євроради Дональд Туск в Twitter.

    Так, Туска чекає зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

    «27 країн ЄС погодили продовження статті 50. Тепер я зустрінуся з прем'єр-міністром Терезою Мей для угоди уряду Великобританії», - повідомив Туск.

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    Відзначимо, 5 квітня видання The Guardian повідомило, що Тереза Мей написала лист Туску з проханням відкласти Brexit до 30 червня, поки вона намагається прийти до угоди про подальші дії Лондона.

    Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

    Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

    Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

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    ЄС Європарламент Brexit Тереза Мей Велика Британія Дональд Туск
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