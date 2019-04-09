Саміт ЄС має визначити нову дату Brexit



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Євросоюз готовий відтермінувати Brexit

Європейський союз погоджується на нове перенесення дати виходу Великої Британії з об’єднання, ідеться в проекті рішення саміту ЄС, який цитує агентство Reuters.

10 квітня саміт ЄС має визначити нову дату Brexit. У проекті рішення йдеться, що Велика Британія має провести на своїй території вибори в Європарламент у травні, а якщо не зробить цього, то 1 червня повинна буде залишити ЄС.

Раніше 9 квітня британський парламент 420 голосами проти 110 схвалив пропозицію прем’єр-міністра Терези Мей, щоб попросити Євросоюз перенести дату виходу країни з ЄС з 12 квітня на 30 червня.

Це сталося після того, як парламент остаточно схвалив законопроект, що вимагає від прем’єра домагатися перенесення дати Brexit, щоб уникнути виходу з ЄС без угоди.

Кабінет Мей веде переговори з опозиційними лейбористами про вироблення компромісного підходу до Brexit, проте вони відкладені до четверга, тобто до завершення саміту ЄС.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

Голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, проте цей план повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.