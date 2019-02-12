У Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого



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Прем'єр-міністр закликала «вчасно реалізувати Brexit»

Мей вестиме переговори з лідерами ЄС протягом цього тижня

Голова уряду Великобританії Тереза Мей зазначила, якщо до 26 лютого не вдасться досягнути домовленості щодо угоди по Brexit, уряд внесе до парламенту ще одну пропозицію, за яку депутати проголосують 27 лютого. Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр закликала «вчасно реалізувати Brexit».

«Вірі в демократію буде завдано великої шкоди, якщо Brexit не відбудеться. Нам усім потрібно набратися сміливості, щоб домогтися змін, які вимагає Палата громад, і вчасно реалізувати Brexit», - підкреслила вона.

Британський прем’єр повідомила, що продовжить вести переговори з лідерами ЄС «упродовж всього цього тижня» та додала, що вважає поміркованим просити про внесення змін у «запасний механізм» щодо ірландського кордону, оскільки і Британія, і ЄС хочуть уникнути його використання.

Нагадаємо, Мей виключає можливість членства країни в Митному союзі ЄС після Brexit. При цьому лідер лейбористів Джеремі Корбін озвучив умови, при яких він доручить своїй партії підтримати угоду про Brexit у парламенті, а головною вимогою є введення «постійного і всеосяжного» Митного союзу з ЄС для Британії.

Як повідомлялося раніше, Мей виступить у вівторок із заявою, щоб поінформувати про переговори з ЄС по Brexit.

Додамо, представники опозиційної Лейбористської партії вимагають від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.