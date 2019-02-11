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    Після Brexit Британія готова посилити військову присутність у світі

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    <span>Глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон</span> - Після Brexit Британія готова посилити військову присутність у світі
    Глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон

    Велика Британія буде нарощувати зброю і готовність відповідати на провокації

    Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон вважає, що після виходу з Євросоюзу Лондон повинен бути готовий до розширення своєї військової присутності за кордоном і до дій проти країн, які порушують міжнародні закони. Витяги з його майбутнього виступу 11 лютого наводить Интерфакс.

    «Brexit привів нас до великого моменту в нашій історії. Це момент, коли ми повинні зміцнити нашу глобальну присутність, наростити смертоносність нашої зброї і її питому вагу», - має намір заявити міністр.

    До завдань країни він відніс, зокрема, і протистояння «Росії, яка відроджується» в умовах припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

    За його словами, країни НАТО повинні розвивати здібності впоратися з тими провокаціями, які влаштовує Москва.

    «За такі дії Росія повинна дорого заплатити», - йдеться в тексті виступу Вільямса.

    Як демонстрацію розширення своєї закордонної військової присутності, Великобританія направить авіаносець Queen Elizabeth з британськими та американськими винищувачами F-35 в Середземне море і в район Тихого океану.

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