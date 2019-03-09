У центрі Праги відбулася акція солідарності з кримськими татарами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники заходу висловили солідарність і підтримку кримськотатарському народу

Активісти розгорнули і підписали кримськотатарський прапор, який упродовж дев'яти місяців подорожує по всьому світу

Сьогодні у центрі Праги відбулася акція солідарності з кримськими татарами у рамках акції «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea».

Як повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, активісти міжнародного руху #LiberateCrimea розгорнули і підписали кримськотатарський прапор, який упродовж дев'яти місяців подорожує по всьому світу і 26 червня, на День кримськотатарського прапора, повернеться до Києва.

Учасники заходу висловили солідарність і підтримку кримськотатарському народу, а також захопленим українським військовополоненим морякам, паралельно розгорнувши військово-морський прапор України.

Акція відбулася за підтримки посольства України в Чеській Республіці і «Празького Майдану».

Нагадаємо, 9 березня в Києві також влаштували акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації.

#LiberateCrimea - міжнародний громадянський рух за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом. Рух було ініційовано рік тому. За цей період на підтримку територіальної цілісності України відбулися акції в Європі, Азії, США, Канаді, Австралії.