У центрі Праги відбулася акція солідарності з кримськими татарами
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Активісти розгорнули і підписали кримськотатарський прапор, який упродовж дев'яти місяців подорожує по всьому світу
Сьогодні у центрі Праги відбулася акція солідарності з кримськими татарами у рамках акції «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea».
Як повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, активісти міжнародного руху #LiberateCrimea розгорнули і підписали кримськотатарський прапор, який упродовж дев'яти місяців подорожує по всьому світу і 26 червня, на День кримськотатарського прапора, повернеться до Києва.
Учасники заходу висловили солідарність і підтримку кримськотатарському народу, а також захопленим українським військовополоненим морякам, паралельно розгорнувши військово-морський прапор України.
Акція відбулася за підтримки посольства України в Чеській Республіці і «Празького Майдану».
Нагадаємо, 9 березня в Києві також влаштували акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації.