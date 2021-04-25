У Чехії виявили індійський штам коронавірусу

Цей штам був виявлений у студентки, яка прибула з Індії

Штам коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, з'явився в Чехії. Про це повідомив в суботу журналістам міністр охорони здоров'я Чехії Петер Аренбергер, передає Novinky.cz.

Цей штам був виявлений в місті Градец-Кралове (східна частина Чехії) у студентки, яка прибула з Індії.

Медики вжили необхідних заходів для припинення передачі інфекції, поширення якої, за словами глави МОЗ, було обмежено чинними в країні санітарно-епідеміологічними заходами, включаючи тимчасову заборону очного навчання в вузах.

Раніше індійський варіант коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Як 19 квітня повідомив глава МОЗ королівства Метт Хенкок, зараз британські експерти встановлюють, чи є новий штам більш заразним або смертоносним в порівнянні з початковим генетичним варіантом нового коронавірусу, а також те, наскільки добре від нього захищають вакцини.

У Чехії, населення якої становить 10,702 млн громадян, загальне число інфікованих коронавірусом за час пандемії склало 1 618 068. З них вилікувався 1 524 041 хворий. В країні померли 28 920 пацієнтів із захворюванням, викликаним зараженням коронавірусом.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.