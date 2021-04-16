Світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19 – ВООЗ

Із початку пандемії коронавірус уже підтвердили майже в 140 мільйонів

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що нині світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності. Про це під час брифінгу 16 квітня заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

«У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожен тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії», – сказав гендиректор організації.

Водночас у ВООЗ зазначають, що зараз із різким збільшенням поширення Covid-19 стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа-Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і дев'ять смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальних випадки.

Раніше гендиректор ВООЗ розповів, що вакцинація є не єдиним способом боротьби з Covid-19. Він закликав дотримуватися дистанції, носити захисні маски та вдаватися до самоізоляції.

Зазначимо, станом на 16 квітня у світі з початку пандемії коронавірус підтвердили майже в 140 мільйонів людей. За минулу добу виявили більше 500 тисяч нових випадків інфікування.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що нездатність світу об'єднатися для боротьби з Covid-19 призвела до виникнення широкої нерівності. Він закликав уряди країн «розглянути питання про введення податку на багатство для тих, хто отримав прибуток під час пандемії, щоб зменшити крайню нерівність».



