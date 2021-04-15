Covid-19 в Україні. Стало відомо, в скількох регіонах зафіксували «британський» штам

Для визначення штамів ЦГЗ співпрацює з лабораторіями ВООЗ

Влітку Центр громадського здоров'я планує запустити секвенування геному коронавірусу у своїй лабораторії

Зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію та зростання смертності внаслідок цього захворювання пов'язане з циркулюванням нових штамів коронавірусу, повідомив під час пресконференції генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає «Укрінформ».

«Підвищення відносної величини захворюваності, підвищення тяжкості захворювання та летальності у 2021 році пов'язане з циркулюванням нових штамів SARS-CoV-2», – сказав Родина.

Він повідомив, що циркулювання британського штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Для визначення штамів Центр громадського здоров'я співпрацює з лабораторіями Всесвітньої організації охорони здоров'я та установами, які розпочали секвенування в Україні.

Влітку Центр громадського здоров'я планує запустити секвенування геному коронавірусу у своїй лабораторії.

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.