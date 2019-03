Поліція знайшла вибухові пристрої на вокзалі та аеропортах Лондона

На інших транспортних вузлах Лондона можуть також знаходитися вибухові пакети

Три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо, повідомляє Sky News.

Всі виявлені вибухові пристрої були в конвертах розміром з аркуш А4, упакованих у пакети для поштових відправлень.

У поліції вважають, що йдеться «про ланки одного ланцюга». Розпочато розслідування.

