Поліція знайшла вибухові пристрої на вокзалі та аеропортах Лондона



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Британська поліція перевіряє вокзали Лондона Фото: news.sky.com

На інших транспортних вузлах Лондона можуть також знаходитися вибухові пакети

Три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо, повідомляє Sky News.

Всі виявлені вибухові пристрої були в конвертах розміром з аркуш А4, упакованих у пакети для поштових відправлень.

У поліції вважають, що йдеться «про ланки одного ланцюга». Розпочато розслідування.

Разом з тим, небезпечні знахідки ніяк не позначилися на роботі аеропортів і станції.

У Скотланд-Ярді не виключають, що на інших транспортних вузлах Лондона можуть перебувати інші вибухові пристрої, у зв'язку з чим жителям і гостям міста поширена рекомендація «проявляти пильність і повідомляти про підозрілі об'єкти в поліцію».