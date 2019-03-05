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    Поліція знайшла вибухові пристрої на вокзалі та аеропортах Лондона

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    <div class="post-item__photo-author">Британська поліція перевіряє вокзали Лондона</div> - Поліція знайшла вибухові пристрої на вокзалі та аеропортах Лондона
    Британська поліція перевіряє вокзали Лондона
    Фото: news.sky.com

    На інших транспортних вузлах Лондона можуть також знаходитися вибухові пакети

    Три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо, повідомляє Sky News

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    Всі виявлені вибухові пристрої були в конвертах розміром з аркуш А4, упакованих у пакети для поштових відправлень.

    У поліції вважають, що йдеться «про ланки одного ланцюга». Розпочато розслідування. 

    Разом з тим, небезпечні знахідки ніяк не позначилися на роботі аеропортів і станції. 

    У Скотланд-Ярді не виключають, що на інших транспортних вузлах Лондона можуть перебувати інші вибухові пристрої, у зв'язку з чим жителям і гостям міста поширена рекомендація «проявляти пильність і повідомляти про підозрілі об'єкти в поліцію».

     

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