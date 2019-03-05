Поліція знайшла вибухові пристрої на вокзалі та аеропортах Лондона
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На інших транспортних вузлах Лондона можуть також знаходитися вибухові пакети
Три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо, повідомляє Sky News.
Всі виявлені вибухові пристрої були в конвертах розміром з аркуш А4, упакованих у пакети для поштових відправлень.
У поліції вважають, що йдеться «про ланки одного ланцюга». Розпочато розслідування.
#BREAKING: UK Met Police confirm three improvised explosive devices found at major travel hubs across #London: #Waterloo, #HeathrowAirport & #CityAirport pic.twitter.com/FXaYbou7qi— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 березня 2019 р.
Разом з тим, небезпечні знахідки ніяк не позначилися на роботі аеропортів і станції.
У Скотланд-Ярді не виключають, що на інших транспортних вузлах Лондона можуть перебувати інші вибухові пристрої, у зв'язку з чим жителям і гостям міста поширена рекомендація «проявляти пильність і повідомляти про підозрілі об'єкти в поліцію».