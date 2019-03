ЗМІ знайшли «ірландський слід» у посилках з вибухівкою в Лондоні

На двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки

Посилки з вибухівкою, які були виявлені в вівторок у Лондоні, могли відправити з Ірландії.

Як повідомляє Sky News, на двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки.

Breaking: at least two of the #London explosive devices were posted with Irish stamps. Gardaí confirm they are assisting the @metpoliceuk with enquiries pic.twitter.com/YdtnbcI667

У поштовій службі Ірландії заявили, що марки були випущені в січні 2018 року і продаються у всіх поштових відділеннях країни і онлайн.

The stamps appear to be the 2018 Wedding Stamp - An Post says they went on sale in all post offices and online from Jan 2018 and remain available pic.twitter.com/OCTc1NQLz6