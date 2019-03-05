ЗМІ знайшли «ірландський слід» у посилках з вибухівкою в Лондоні



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Поліція Лондона не коментує «ірландський слід»

На двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки

Посилки з вибухівкою, які були виявлені в вівторок у Лондоні, могли відправити з Ірландії.

Як повідомляє Sky News, на двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки.

Breaking: at least two of the #London explosive devices were posted with Irish stamps. Gardaí confirm they are assisting the @metpoliceuk with enquiries pic.twitter.com/YdtnbcI667 — Stephen Murphy (@SMurphyTV) 5 марта 2019 г.

У поштовій службі Ірландії заявили, що марки були випущені в січні 2018 року і продаються у всіх поштових відділеннях країни і онлайн.

The stamps appear to be the 2018 Wedding Stamp - An Post says they went on sale in all post offices and online from Jan 2018 and remain available pic.twitter.com/OCTc1NQLz6 — Stephen Murphy (@SMurphyTV) 5 марта 2019 г.

У поліції Ірландії заявили, що допомагають лондонській поліції розслідувати цей інцидент. Поліція Лондона не коментує «ірландський слід».

Нагадаємо, три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо.

У Скотланд-Ярді не виключають, що на інших транспортних вузлах Лондона можуть перебувати інші вибухові пристрої, у зв'язку з чим жителям і гостям міста поширена рекомендація «проявляти пильність і повідомляти про підозрілі об'єкти в поліцію».