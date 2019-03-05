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    У світі

    ЗМІ знайшли «ірландський слід» у посилках з вибухівкою в Лондоні

    • Розсилка
    Поліція Лондона не коментує &laquo;ірландський слід&raquo; - ЗМІ знайшли «ірландський слід» у посилках з вибухівкою в Лондоні
    Поліція Лондона не коментує «ірландський слід»

    На двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки

    Посилки з вибухівкою, які були виявлені в вівторок у Лондоні, могли відправити з Ірландії.

    Як повідомляє Sky News, на двох конвертах, відправлених в офіс аеропорту Хітроу і на залізничну станцію Ватерлоо, були наклеєні ірландські марки.

    У поштовій службі Ірландії заявили, що марки були випущені в січні 2018 року і продаються у всіх поштових відділеннях країни і онлайн.

    У поліції Ірландії заявили, що допомагають лондонській поліції розслідувати цей інцидент. Поліція Лондона не коментує «ірландський слід».

    Нагадаємо, три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо.

    У Скотланд-Ярді не виключають, що на інших транспортних вузлах Лондона можуть перебувати інші вибухові пристрої, у зв'язку з чим жителям і гостям міста поширена рекомендація «проявляти пильність і повідомляти про підозрілі об'єкти в поліцію».

    Ірландія аеропорт Велика Британія вибухівка поліція транспорт
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