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    У світі

    У Флоренції встановлять подарований Києвом пам’ятник Шевченку

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    У Флоренції встановлять подарований Києвом пам’ятник Шевченку

    Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук

    Муніципалітет Флоренції на своєму засіданні схвалив рішення про встановлення в італійському місті пам’ятника українському поету, художнику, борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку.

    Так, у рішенні зазначається, що «ця мистецька робота збагатить культурну та мистецьку спадщину муніципалітету». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує прес-служба столичного голови. 

    Монумент буде встановлено в центрі міста неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

    Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам’ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений за ініціативою мера Києва Віталія Кличка та за рахунок українських меценатів.

    Нагадаємо, 21-22 квітня 2016 року Кличко під час робочого візиту до Флоренції на зустрічі з мером міста Даріо Нарделлою обговорив можливість встановлення у Флоренції пам'ятника Тарасу Шевченку.

    До цього, в 2015 року спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

    Пам'ятник Данте - спільний твір італійського скульптора Лучано Массарі і українського архітектора Леоніда Малого. Монумент був подарунком Флоренції Києву.

    До слова, 24 травня у Києві відкрили пам’ятник азербайджанському поету та мислителю Імадеддіну Насімі, який встановили в столиці на бульварі Дружби народів.

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