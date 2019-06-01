У Флоренції встановлять подарований Києвом пам’ятник Шевченку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук

Муніципалітет Флоренції на своєму засіданні схвалив рішення про встановлення в італійському місті пам’ятника українському поету, художнику, борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку.

Так, у рішенні зазначається, що «ця мистецька робота збагатить культурну та мистецьку спадщину муніципалітету». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує прес-служба столичного голови.

Монумент буде встановлено в центрі міста неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам’ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений за ініціативою мера Києва Віталія Кличка та за рахунок українських меценатів.

Нагадаємо, 21-22 квітня 2016 року Кличко під час робочого візиту до Флоренції на зустрічі з мером міста Даріо Нарделлою обговорив можливість встановлення у Флоренції пам'ятника Тарасу Шевченку.

До цього, в 2015 року спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

Пам'ятник Данте - спільний твір італійського скульптора Лучано Массарі і українського архітектора Леоніда Малого. Монумент був подарунком Флоренції Києву.

До слова, 24 травня у Києві відкрили пам’ятник азербайджанському поету та мислителю Імадеддіну Насімі, який встановили в столиці на бульварі Дружби народів.