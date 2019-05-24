У Києві відкрили пам’ятник азербайджанському поету та мислителю (фото)
-
Розсилка
Пам'ятник Імадеддіну Насімі відкрито в рамках святкування Дня Києва
Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті пам’ятника азербайджанському поету та мислителю Імадеддіну Насімі, який встановили в столиці на бульварі Дружби народів.
На церемонії відкриття також були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв та мер міста Баку Ельдар Азіз оглу Азізов. Відкриття пам’ятника відбулося в рамках святкування Дня Києва та з нагоди 100-річчя Міжнародної дипломатії Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.
«Я дуже радий, що сьогодні тут, у Києві ми відкриваємо пам’ятник Імадеддіну Насімі. Герою дружнього нам азербайджанського народу. Варто зазначити, що створив пам’ятник скульптор Сейфаддін Гурбанов – народний художник України і заслужений художник Азербайджану. І це – теж символічно», - сказав Кличко.
Мер столиці зазначив, що Україна та Азербайджан завжди були стратегічними партнерами. А Київ і Баку – міста побратими із 1997 року. Кличко зазначив, що обидва міста співпрацюють у сферах інфраструктури міст, промисловості, культури, туризму. А рік тому в Києві було відкрито сквер імені Мусліма Магомаєва, де з ініціативи Посольства та за підтримки Торгового дому Азербайджану в Україні було висаджено сотні дерев.