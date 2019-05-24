У Києві відкрили пам’ятник азербайджанському поету та мислителю (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник Імадеддіну Насімі відкрито в рамках святкування Дня Києва

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті пам’ятника азербайджанському поету та мислителю Імадеддіну Насімі, який встановили в столиці на бульварі Дружби народів.

На церемонії відкриття також були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв та мер міста Баку Ельдар Азіз оглу Азізов. Відкриття пам’ятника відбулося в рамках святкування Дня Києва та з нагоди 100-річчя Міжнародної дипломатії Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

«Я дуже радий, що сьогодні тут, у Києві ми відкриваємо пам’ятник Імадеддіну Насімі. Герою дружнього нам азербайджанського народу. Варто зазначити, що створив пам’ятник скульптор Сейфаддін Гурбанов – народний художник України і заслужений художник Азербайджану. І це – теж символічно», - сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що Україна та Азербайджан завжди були стратегічними партнерами. А Київ і Баку – міста побратими із 1997 року. Кличко зазначив, що обидва міста співпрацюють у сферах інфраструктури міст, промисловості, культури, туризму. А рік тому в Києві було відкрито сквер імені Мусліма Магомаєва, де з ініціативи Посольства та за підтримки Торгового дому Азербайджану в Україні було висаджено сотні дерев.

Імадеддіну Насімі народився в азербайджанському місті Шамахи у 1369 році. Відомий тим, що був дуже освіченим. Вивчав астрономію, математику, фізику та хімію. Володів кількома мовами. Через свої волелюбні погляди був вимушений покинути батьківщину. Іммігрував на територію сучасної Сирії. Його вірші швидко набирали популярності. В них він також пропагував ідеї свободи та рівності. За що його було страчено у 1417 році в місті Алеппо.