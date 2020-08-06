У Франції чоловік захопив заручників у відділенні банку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція на місці інциденту

Попередньо, нападник взяв у заручники п’ять осіб

Ввечері 6 серпня у французькому місті Гавр озброєний пістолетом чоловік захопив заручників у відділенні банка. Зараз поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників.

Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники п’ять осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував.

Для звільнення заручників мобілізовано всі поліцейські сили міста. Захоплене банківське відділення знаходиться поблизу від міської поліцейської дільниці.

Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

При цьому французьке радіо France Info розповіло, що у захоплювача банківського відділення може бути пояс з вибухівкою, а також він вимагає моторолер, щоб втекти.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником велися перемовини.

Згодом він здався силовикам.

Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

Читайте також: