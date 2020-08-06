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    У світі

    У Франції чоловік захопив заручників у відділенні банку

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    Поліція на місці інциденту - У Франції чоловік захопив заручників у відділенні банку
    Поліція на місці інциденту

    Попередньо, нападник взяв у заручники п’ять осіб

    Ввечері 6 серпня у французькому місті Гавр озброєний пістолетом чоловік захопив заручників у відділенні банка. Зараз поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників.

    Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

    За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники п’ять осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував.

    Для звільнення заручників мобілізовано всі поліцейські сили міста. Захоплене банківське відділення знаходиться поблизу від міської поліцейської дільниці.

    При цьому французьке радіо France Info розповіло, що у захоплювача банківського відділення може бути пояс з вибухівкою, а також він вимагає моторолер, щоб втекти.

    Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником велися перемовини.

    Згодом він здався силовикам.

    Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу.

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