Суд заарештував «луцького терориста» без права на заставу



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Кривоша утримуватимуть під вартою два місяці

Максим Кривош стверджує, що здався тому, що Зеленський виконав його умову, розмістивши в соціальних мережах обумовлений відеозапис

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід «луцькому терористу» Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича запобіжний захід у вигляді тримання протягом 60 діб, до 18.09 включно, без визначення суми застави», - зачитав рішення суддя.

На початку засідання адвокат затриманого попросив кілька хвилин для того, щоб узгодити із Кривошем лінію захисту. Крім того, за клопотанням адвоката суд дозволив зняти з Кривоша кайданки.

Після виступу сторони звинувачення Кривош відмовився захищати себе, тільки сказав про дві «брехні» з боку звинувачення. Так він назвав, по-перше, слова слідчого про посягання на життя поліцейського, в бік якого кинув гранату. Пояснив, що через 4 чи 5 годин в автобусі подзвонив до перемовника і попередив, що зараз викине гранату, яка не вибухне. Таким чином хотів домогтися виконання своєї вимоги про очеплення території діаметром 50 м. Натомість у периметрі залишався джип, за яким ховався снайпер. Тому перша граната була «попереджувальною».

Друга «брехня», за його словами, що вимагав від Зеленського сказати: «Я - терорист в законі». Насправді від нього вимагалося тільки сказати, що треба дивитися фільм «Земляни».

Адвокат наголошував на тому, що Кривош попереджав про всі свої дії і дбав про безпеку заручників. Жодного злісного наміру поцілити в працівників правоохоронних органів не мав, хоча і мав усі можливості. Також захисник не погодився з тезою звинувачення про відсутність соціальних зв'язків і можливість впливу на свідків.

Затриманий перед судом підвестися відмовився, заявивши, що його не мають права судити. Продовжував стверджувати, що головний терорист - держава. Твердив, що спільника не мав, і пропонував перевірити його на детекторі брехні.

На запитання журналістів, що саме змусило його здатися, відповів, що президент Зеленський виконав його умову, розмістивши в соціальних мережах обумовлений відеозапис. Те, що згодом відео було прибрано, Кривоша не збентежило. Він вважає, що достатня кількість людей встигла його подивитися. Розповісти, про що говорив із Зеленським 15 хвилин, пообіцяв у заключному слові, на останньому засіданні у справі.

Стверджував, що дату захоплення і автобус обрав випадково. Перед заручниками вибачався в автобусі і готовий вибачитися знову, але про скоєне не шкодує.

Знову спростував інформацію про те, що знаходився на психіатричному лікуванні, і про те, що когось катував. Заперечував, що бив дружину.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».