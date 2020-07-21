У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками



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У центрі Луцька 21 липнят невідомий чоловік захопив заручників в автобусі Фото: Волинські новини

Поліціянти ведуть перемовини із терористом, який погрожує вибухівкою

У Луцьку перекрили центральну частину міста, зокрема Театральний майдан. ЗМІ та очевидці повідомляють, що чули постріли. Перед драмтеатром знаходиться автобус із пошкодженими вікнами. На місці працюють декілька екіпажів поліції та вибухотехніки.



Керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що чоловік захопив автобус із заручниками. Ввели оперативний план «Заручник» на території області. Наразі кількість заручників невідома та чітких вимог чоловік не висловлює. Його особу встановлюють. Наразі відомо, що у нього є зброя та вибухівка.

Відділ комунікації ГУНП у Волинській області, зокрема повідомляє: «Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. В області введений оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції».

За словами керівника поліції, чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою, уточнених вимог та претензій зловмисник не висуває. Поліціянти ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.



До мешканців та гостей міста звертаються з проханням поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.