У Франції сирієць із ножем накинувся на дітей: поранені у критичному стані (відео)

Нападник – 31-річний чоловік 1991 року народження, який називає себе «сирійським християнином»

У Франції в місті Аннесі сирієць зі статусом біженця напав з ножем на групу дітей. Є поранені, більшість із яких – діти. Про це повідомляє BMF.tv.

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Зазначається, що напад стався біля озера у міському парку Аннесі. Внаслідок нападу є шестеро поранених, четверо з яких – діти. Зокрема діти одного, двох та трьох років. Вони у критичному стані.

Підозрюваного заарештували. Мотиви нападника ще встановлюються, але слідство поки не виявило «явних терористичних мотивів».

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Як з’ясувалося, нападник – 31-річний чоловік 1991 року народження, який називає себе «сирійським християнином». Він просив про притулок у Франції, проте йому відмовили. При цьому він вже має статус біженця у Швеції, який йому надали квітні 2023 року.

До нападу чоловік не стикався з поліцією і проти нього не було відкрито справ. Затриманий на момент нападу не був ні під наркотиками, ні під алкоголем. Національна антитерористична прокуратура продовжує розгляд справи, проте наразі не бачить терористичного мотиву.

Раніше повідомлялося, що тринадцятирічний хлопчик із Бразилії вбив вчительку ножем.