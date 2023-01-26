В Іспанії невідомий напав із ножем на вірян у церкві
Суперечка між нападником і священником виникла на ґрунті того, що перший наказав другому сповідувати іслам
У місті Альхесірас на півдні Іспанії чоловік напав на відвідувачів місцевої церкви, завдавши удару в шию священнику й поранивши ще трьох людей. Про це повідомляє El Mundo.
Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. Нападник прийшов з холодною зброєю – ймовірно, мачете – до каплиці Сан-Ісідро, розташованої в одному з найпопулярніших районів Альхесіраса, й після суперечки з парафіяльним священиком завдав йому поранення в шию.
Потім він прийшов до церкви Нуестра Сеньйора де ла Пальма, головного храму Альхесіраса, де завдав смертельного поранення в шию іншому священнику. Усього внаслідок дій чоловіка поранення отримали троє людей.
Після цього поліція затримала ймовірного нападника, зазначивши, що його дії розслідуються як терористичний акт. Правоохоронці здійснили обшук у будинку в районі Сан-Ісідро в центрі Альхесіраса. Слідство ще має встановити, чи діяв чоловік самостійно, чи був членом екстремістської організації.
За даними джерел El Pais у міністерстві внутрішніх справ Іспанії, суперечка між нападником і священником виникла на ґрунті того, що перший наказав другому сповідувати іслам. Що стосується пораненого в шию священика, то джерела, близькі до нього, повідомили El Mundo, що мачете не зачепило життєво важливі органи, і, схоже, що після операції його життю нічого не загрожує.
У другій церкві, за 200 метрів від першої, озброєний чоловік, за версією El País, почав громити церковне начиння, паламар просив його піти, після чого сталися напад на церковника і смертельний удар по його голові за межами церкви.
Раніше повідомлялося, що на вокзалі Парижа невідомий напав із ножем на перехожих.
У жовтні невідомий увірвався у будинок спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка.
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