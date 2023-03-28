Тринадцятирічний хлопчик із Бразилії вбив вчительку ножем

Учень також поранив трьох викладачів і двох учнів

У понеділок, 27 березня, 13-річний підліток проніс у школу ніж, яким смертельно поранив 71-річну вчительку у школі Сан-Паулу в Бразилії. Про це заявляє Associated Press.

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Крім того, жертвами нападу стали ще троє вчителів та двоє однокласників підлітка. За даними АР, п’ятеро поранених знаходяться у лікарні у стабільному стані. Підозрюваний був затриманий, а поліція вже почала розслідування.

«Наші зусилля зосереджені на допомозі пораненим і втішенні членів родини», – про це заявив у соцмережах губернатор штату Сан-Паулу Тарчізіо Де Фрейтас.

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За даними АР, конфлікт виник через нещодавню суперечку між однокласниками, у яку втрутилась вчителька. 13-річному хлопчику не сподобалася така реакція викладачки, тому він пообіцяв щось з цим зробити. Однокласник хлопчика у коментарі АР завив, що нападник у понеділок зранку зайшов до класу з маскою на обличчі та вдарив вчительку ножем у спину та голову.

Влада штату заявила, що хлопчик намагався дістати вогнепальну зброю через інтернет.

Нагадаємо, що нещодавно жінка отруїла свого колишнього талієм, аби помститися.