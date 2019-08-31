У Гонконзі продовжили заборону на протести у метро



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Фото: CNN

Спеціальне розпорядження суду забороняє учасникам акцій протесту перешкоджати або заважати належному використанню пасажирами станцій та залізничних поїздів Гонконгу

Суд Гонконгу продовжив заборону на проведення демонстрацій на території метро на тлі триваючих протестів.

Про це повідомляє Xinhua.

«Корпорація MTR, залізничний оператор Гонконгу, у п’ятницю отримала наказ суду про продовження тимчасової судової заборони (на проведення акцій протесту на території метро – ред.) після недавніх підривних дій на декількох станціях», – йдеться у повідомленні.

23 серпня на тлі протестів в Гонконзі суд надав MTR тимчасову судову заборону, яка діяла до 30 серпня, проте було вирішено її продовжити «до судового розгляду або подальшої постанови суду».

Спеціальне розпорядження суду забороняє учасникам акцій протесту перешкоджати або заважати належному використанню пасажирами станцій та залізничних поїздів Гонконгу. Документ також забороняє особам завдавати шкоди власності метрополітену, а також використовувати будь-які загрозливі висловлювання чи скандалити на території метро.

Як повідомлялося, протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

9 серпня Пекін провів ротацію сил гонконгського гарнізону.