Пекін провів ротацію сил гонконгського гарнізону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міноборони КНР: протестуючі в Гонконзі мають поважати закон

Речник Міноборони КНР Рен Гоцян зробив низку заяв щодо ситуації в Гонконгу на фоні масових протестів місцевого населення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, за його словами, учасники протестів мають поважати закон. Окрім того гарнізон КНР, який знаходиться в Гонконгу готовий до захисту територіальної цілісності країни. Також Рен Гоцян повідомив про те, що навчання поліції в сусідній провінції Шеньчжень були частиною щорічних традиційних тренувань.

Відповідна заява була зроблена на фоні проведення ротації військового контингенту КНР в Гонконзі. В Пекіні назвали відповідну ротацію плановою. Всього за безпеку в Гонконзі відповідають до 10 тисяч військових, частина із яких розміщена в бараках колишньої британської армії в самому місті, а частина базується на півдні КНР.

Нагадаємо, 25 серпня у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

Того ж дня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.