  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пекін провів ротацію сил гонконгського гарнізону

    • Розсилка
    Пекін провів ротацію сил гонконгського гарнізону

    Міноборони КНР: протестуючі в Гонконзі мають поважати закон

    Речник Міноборони КНР Рен Гоцян зробив низку заяв щодо ситуації в Гонконгу на фоні масових протестів місцевого населення. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Так, за його словами, учасники протестів мають поважати закон. Окрім того гарнізон КНР, який знаходиться в Гонконгу готовий до захисту територіальної цілісності країни. Також Рен Гоцян повідомив про те, що навчання поліції в сусідній провінції Шеньчжень були частиною щорічних традиційних тренувань. 

    Читайте також

    Відповідна заява була зроблена на фоні проведення ротації військового контингенту КНР в Гонконзі. В Пекіні назвали відповідну ротацію плановою. Всього за безпеку в Гонконзі відповідають до 10 тисяч військових, частина із яких розміщена в бараках колишньої британської армії в самому місті, а частина базується на півдні КНР.

    Нагадаємо, 25 серпня у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

    Того ж дня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван.

    Як повідомлялося, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу поліцейського відділку.

    Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

    149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.

    Читайте також
    Міноборони Китай протест військові Гонконг поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ