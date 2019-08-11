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    У світі

    У Гватемалі відбуваються президентські вибори

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    У Гватемалі відбуваються президентські вибори

    Вибори відбуваються на тлі кризи у відносинах з США

    Очікується, що 8 мільйонів виборців у Гватемалі сьогодні оберуть нового президента держави.

    Вибори відбуваються на тлі кризи у відносинах з США через потік мігрантів на південному кордоні Сполучених Штатів, повідомляє AFP.

    «Суперечлива угода про міграцію, укладена зі Сполученими Штатами, висить тінню над президентськими виборами, що відбуваються в неділю у Гватемалі, де виборці обирають між колишньою першою леді Сандрою Торрес та лідером опитувань громадської думки Алехандро Джамматтеєм», – йдеться у повідомленні.

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    Укладена угода на вимогу Дональда Трампа задля стримування міграції на південному кордоні США є дуже непопулярним кроком серед громадян Гватемали.

    Ця угода дозволить США направити більшість шукачів притулку з Гондурасу та Сальвадору, які пройшли через Гватемалу, назад до цієї країни, яка, очевидно, не готова прийняти таку кількість людей.

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