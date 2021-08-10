У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки

Лихоманка Марбург належить сімейству тих же вірусів, які призводять до зараження Еболи

Влада Гвінеї зафіксувала перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург, яка в даний час невиліковна. Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Випадок вкрай заразної лихоманки виявлено в провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола.

На даний момент зразки досліджували в двох лабораторіях, а також направили в Інститут Пастера в Сенегалі, де підтвердили захворювання.

Як повідомили в ВООЗ, лихоманка Марбург належить сімейству тих же вірусів, які призводять до зараження Ебола, і передається тим же шляхом. До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

У лютому в Гвінеї зафіксували чотири смертельні випадки лихоманки Ебола вперше з 2016 року. Летальні результати були в районі південно-східній провінції Нзерекоре.

Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці почалася в лютому 2014 року в Гвінеї. Потім вона вийшла за межі країни і поширилася на Ліберію, Сьєрра-Леоне, Нігерію, Сенегал і Малі. Випадки захворювання також були зафіксовані в ряді європейських країн і в США. Вірусом заразилися понад 30 тисяч осіб, більше 12 тисяч з них померли.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.