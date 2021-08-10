  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки - У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки
    У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки
    Фото: Misha Hussain / Reuters

    Лихоманка Марбург належить сімейству тих же вірусів, які призводять до зараження Еболи

    Влада Гвінеї зафіксувала перший випадок смерті від геморагічної лихоманки Марбург, яка в даний час невиліковна. Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    Випадок вкрай заразної лихоманки виявлено в провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола.

    На даний момент зразки досліджували в двох лабораторіях, а також направили в Інститут Пастера в Сенегалі, де підтвердили захворювання.

    Як повідомили в ВООЗ, лихоманка Марбург належить сімейству тих же вірусів, які призводять до зараження Ебола, і передається тим же шляхом. До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

    У лютому в Гвінеї зафіксували чотири смертельні випадки лихоманки Ебола вперше з 2016 року. Летальні результати були в районі південно-східній провінції Нзерекоре.

    Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці почалася в лютому 2014 року в Гвінеї. Потім вона вийшла за межі країни і поширилася на Ліберію, Сьєрра-Леоне, Нігерію, Сенегал і Малі. Випадки захворювання також були зафіксовані в ряді європейських країн і в США. Вірусом заразилися понад 30 тисяч осіб, більше 12 тисяч з них померли.

    Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.

    Теги: США епідемія ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Гвінеї зафіксували перший випадок смерті від невиліковної лихоманки