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    Американка, яка звинуватила англійського принца в педофілії, подала позов до суду

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    Американка, яка звинуватила англійського принца&nbsp; Ендрю в педофілії, подала позов до суду - Американка, яка звинуватила англійського принца в педофілії, подала позов до суду
    Американка, яка звинуватила англійського принца  Ендрю в педофілії, подала позов до суду
    Фото: ВВС

    У заяві йдеться про три епізоди згвалтування

    Мешканка США Вірджинія Джуфра (в дівоцтві Робертс) подала до місцевого суду позовну заяву, в якій стверджується, що 20 років тому її нібито кілька разів згвалтував молодший син англійської королеви Єлизавети II принц Ендрю. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на адвоката Джуфра.

    У заяві йдеться про три епізоди згвалтування.

    У перший раз Вірджинія була змушена вступити в статевий зв'язок з принцом в лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, згодом засудженого за педофілію, третій – на його приватному острові.

    Позивачка підкреслила, що в момент здійснення передбачуваного злочину їй було 17 років.

    Після того, як стало відомо, що Ендрю може бути замішаний в секс-скандалі, він заявив, що більше не буде представляти королівську сім'ю під час громадських і публічних заходів.

    Епштейн був затриманий в липні 2019 року. Прокуратура заявила про наявність свідчень того, що в 2002-2005 роках він організував візити в свій будинок на Манхеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшій з яких було 14 років. Кримінальне переслідування фінансиста було припинено в США після його смерті в тюремній камері в серпні 2019 року. Слідство визнало смерть самогубством.

    Netflix знайшов першого свідка, який підтвердив присутність британського герцога на оргіях.

    Теги: США скандал будинок педофіл
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    Американка, яка звинуватила англійського принца в педофілії, подала позов до суду