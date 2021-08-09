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    У США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор

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    Дік Фаррел закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19 - У США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор
    Дік Фаррел закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19
    Фото: Facebook / Лі Хейр

    Фаррел називав Covid-19 шахрайством, але змінив свою думку після того, як захворів

    У США від Covid-19 помер відомий радіоведучий-антивакцинатор з Флориди Дік Фаррел. Про це повідомляє The Guardian.

    Фаррел дотримувався правих поглядів, був затятим прихильником Дональда Трампа та вважався одним із основоположників стилю «шокова розмова» (shock talk).

    Він називав Covid-19 «шахрайством», а головного санлікаря США Ентоні Фаучи – «божевільним брехуном», який вступив у змову з «телепнями-відчайдухами».

    Ще в червні Фаррел закликав усіх відмовитися від вакцинації.

    65-річний радіоведучий змінив свою думку, коли сам заразився коронавірусом і був госпіталізований. З лікарні він попросив вакцинуватися свою близьку подругу Емі Лі Хейр (теж противниця вакцин), жалкував, що сам не щепився, і сказав, що «цей вірус – не жарт».

    Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

    Раніше кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.

    Тим часом головний санітарний лікар України висунув версію, чому Європа досі не реєструє CoronaVac. Ігор Кузін припускає, що у питанні з реєстрацією китайської вакцини присутня політична складова.

    Теги: США смерть хвороби журналіст вірус
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    У США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор