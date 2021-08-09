У США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор

Дік Фаррел закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19

Дік Фаррел закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19

Фаррел називав Covid-19 шахрайством, але змінив свою думку після того, як захворів

У США від Covid-19 помер відомий радіоведучий-антивакцинатор з Флориди Дік Фаррел. Про це повідомляє The Guardian.

Фаррел дотримувався правих поглядів, був затятим прихильником Дональда Трампа та вважався одним із основоположників стилю «шокова розмова» (shock talk).

Він називав Covid-19 «шахрайством», а головного санлікаря США Ентоні Фаучи – «божевільним брехуном», який вступив у змову з «телепнями-відчайдухами».

Ще в червні Фаррел закликав усіх відмовитися від вакцинації.

65-річний радіоведучий змінив свою думку, коли сам заразився коронавірусом і був госпіталізований. З лікарні він попросив вакцинуватися свою близьку подругу Емі Лі Хейр (теж противниця вакцин), жалкував, що сам не щепився, і сказав, що «цей вірус – не жарт».

Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Раніше кенійський лікар-антивакцинатор помер від коронавірусу. Він також активно поширював заяви, що у щепленні немає потреби.

Тим часом головний санітарний лікар України висунув версію, чому Європа досі не реєструє CoronaVac. Ігор Кузін припускає, що у питанні з реєстрацією китайської вакцини присутня політична складова.